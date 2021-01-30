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استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأميركي في محافظة الديوانية جنوب العراق

Lebanon 24
30-01-2021 | 21:35
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