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المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني للجزيرة: إدارة بايدن ما زالت في أجواء إدارة ترمب ومخيبة للآمال

Lebanon 24
30-01-2021 | 22:17
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