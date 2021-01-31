أخبار عاجلة

سماع أصوات في محيط طرابلس والضنية ناتجة عن تفجير قذائف وذخائر غير صالحة من قبل الجيش في حقل رماية جبل تربل

Lebanon 24
31-01-2021 | 09:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سماع اصوات انفجارات في جبل تربل تبين انها قادمة من حقل تدريب الجيش اللبناني الذي يعمل على تفجير ذخائر قديمة
lebanon 24
31/01/2021 15:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجار في طرابلس ناجم عن تفجير قنبلة صوتية
lebanon 24
31/01/2021 15:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع أصوات اشتباكات بأسلحة متوسطة قرب قاعة الشعب وسط طرابلس في ليبيا
lebanon 24
31/01/2021 15:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع أصوات اشتباكات وسط طرابلس في ليبيا
lebanon 24
31/01/2021 15:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:09 | 2021-01-31
14:45 | 2021-01-31
14:23 | 2021-01-31
14:14 | 2021-01-31
13:45 | 2021-01-31
13:27 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website