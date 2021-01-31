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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق المطار بالاتجاهين بسبب وجود مياه خفيفة والتي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية

Lebanon 24
31-01-2021 | 10:02
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