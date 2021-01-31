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ميقاتي: على الدولة أن ترعى طرابلس بما يقتضيه الواجب والعدالة وأن تنال المدينة حقها كاملاً لا سيما من التقديمات الاجتماعية

Lebanon 24
31-01-2021 | 11:19
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