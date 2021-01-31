الحريري: غادرنا اليوم دولة الرئيس ميشال المر بعد مسيرة سياسية ووطنية حافلة في المواقع الحكومية والنيابية وادوار مميزة في معظم العهود والمحطات الفاصلة بتاريخ لبنان

Lebanon 24