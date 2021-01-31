معلومات للـLBCI: اللبناني زيد الضيقة يصل عند الثالثة الى مطار بيروت وهو اول اللبنانيين الـ١١ الذين توافق اللواء ابراهيم مع السلطات الاماراتية على اطلاقهم واعادتهم الى لبنان

Lebanon 24