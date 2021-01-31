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البابا فرنسيس يعلن شغور كرسي مطرانية صور للروم الكاثوليك وتعيين المطران إيلي الحداد مدبراً رسولياً للأبرشية

Lebanon 24
31-01-2021 | 16:10
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