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الرئيس السوري بشار الأسد يصدر قانونا بمنح مؤسسة الإسكان 5 مليارات ليرة سنويا لتنفيذ مساكن

Lebanon 24
31-01-2021 | 16:54
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