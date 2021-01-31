أخبار عاجلة

كرامي: لو كانت استقالتي ذات فائدة لقدمتها الآن على الهواء و"نحنا اختصاص استقالة"

Lebanon 24
31-01-2021 | 22:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إزدياد أعداد المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي وأمام السرايا الحكومية في طرابلس دون حدوث مواجهة مباشرة مع القوى الامنية حتى الآن (الجديد)
lebanon 24
01/02/2021 00:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: لا يمكن الطلب من الناس أن يبقوا في منازلهم من دون إعطائهم البديل والحل الآني يكمن في دفع مبلغ الـ400 ألف اليوم وأن تكون لطرابلس الحصة الأكبر منها
lebanon 24
01/02/2021 00:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة نيويورك: على ترمب الاستقالة الآن لأنه فقد قدراته العقلية
lebanon 24
01/02/2021 00:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نقولا نحاس لـmtv: لقد شفيت من "كورونا" ولكن كانت مرحلة صعبة جداً وأحيانا تشعر "إنك معلّق في الهواء" وتفقد قدرتك ولقد تعلّمت كثيراً لأعرف ما هي الأولويات في الحياة وأتمنى على جميع اللبنانيين ألا يقاربوا هذا الامر بتراخٍ
lebanon 24
01/02/2021 00:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:21 | 2021-02-01
23:31 | 2021-01-31
23:23 | 2021-01-31
23:21 | 2021-01-31
23:13 | 2021-01-31
23:13 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website