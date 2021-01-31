أخبار عاجلة

كرامي: لم يعد بإمكاننا تحصين الجسم الطرابلسي ممّن يريد استغلال وجع الناس وليست مسؤوليتي الإجابة عن أثرياء ورؤساء طرابلس المتموّلين

Lebanon 24
31-01-2021 | 22:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كرامي: حق الطرابلسيين لدى الدولة اللبنانية وليس مسؤولية الأغنياء
lebanon 24
01/02/2021 00:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: حق الطرابلسيين هو لدى الدولة اللبنانية وليس مسؤولية الأغنياء
lebanon 24
01/02/2021 00:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات من استغلال مطالب الناس في طرابلس
lebanon 24
01/02/2021 00:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: خيروا الناس بين الجوع وكورونا وأهالي طرابلس إختاروا منذ أسابيع محاربة الجوع ومخطئ من يظن أن ما يحصل في طرابلس سيبقى محصورا في طرابلس
lebanon 24
01/02/2021 00:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:21 | 2021-02-01
23:31 | 2021-01-31
23:23 | 2021-01-31
23:21 | 2021-01-31
23:13 | 2021-01-31
23:13 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website