أخبار عاجلة

الجميل: لتشكيل حكومة مستقلة وكفوءة وأفرقاء المنظومة هم اصحاب التسوية تسوية محاصصة وتسليم سيادة البلد ودمار الاقتصاد

Lebanon 24
31-01-2021 | 22:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل: ميشال عون واجهة لمنظومة متكاملة قبلت بتسليم سيادة لبنان لحزب الله ومحاصصة البلد
lebanon 24
01/02/2021 00:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي بعد لقاء الرئيس عون: الحكومة هي السلطة التنفيذية ولا يجوز في ظل الأوضاع الضاغطة ان يبقى البلد على حكومة تصريف اعمال، وطلبتُ من الرئيس الحريري عندما التقيته إطلاعي على سبب التأخير في التشكيل
lebanon 24
01/02/2021 00:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الحكومة لا تُشكّل "بالتقسيط" ولقد مرّ شهر والبلد يموت و"بدن يسمحولي فيها" لأنّ رئيس الحكومة يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبت أمر التشكيلة ونريد حكومة غير سياسية
lebanon 24
01/02/2021 00:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في الكتائب: لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين فورا
lebanon 24
01/02/2021 00:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:21 | 2021-02-01
23:31 | 2021-01-31
23:23 | 2021-01-31
23:21 | 2021-01-31
23:13 | 2021-01-31
23:13 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website