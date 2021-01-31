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وزير الصحة: سيكون هناك تخصيص لقاح كورونا للمراسلين الصحافيين خلال أول أسبوعين من آذار

Lebanon 24
31-01-2021 | 23:31
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