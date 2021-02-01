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مكتب ترمب يقول إن المحاميين ديفيد شوين وبروس كاستور سيقودان فريق دفاعه في محاكمته بمجلس الشيوخ

Lebanon 24
01-02-2021 | 01:51
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