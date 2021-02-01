خلدون الشريف للـ"LBCI": كلام الرئيس نجيب ميقاتي حول حمل السلاح أتى في سياق واضح وهو أنّنا مع الدولة والقوى الأمنية ولكن إذا قصّرت الدولة فأنا مضطر لحماية نفسي وبالتالي هو حثّ الدولة للعب دورها

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