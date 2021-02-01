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خلدون الشريف للـ"LBCI": كلام الرئيس نجيب ميقاتي حول حمل السلاح أتى في سياق واضح وهو أنّنا مع الدولة والقوى الأمنية ولكن إذا قصّرت الدولة فأنا مضطر لحماية نفسي وبالتالي هو حثّ الدولة للعب دورها

Lebanon 24
01-02-2021 | 10:30
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الشريف: كلام ميقاتي هو لحثّ الدولة على تحمّل مسؤوليتها في طرابلس
lebanon 24
01/02/2021 12:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: نعمل كل ما بوسعنا للوقوف الى جانب أبنائنا من خلال تكثيف العمل في مراكز العزم للرعاية الصحية والاجتماعية، ولكن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها، وأن تسارع الى بلسمة الجراح وتقديم ما أمكن من المساعدات
lebanon 24
01/02/2021 12:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ياب في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: كان تطبيق الإجراءات جيداً. وكان الواضح أن هيبة الدولة ما تزال موجودة وفاعلة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها
lebanon 24
01/02/2021 12:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: رهاني هو دائماً وأبداً على الدولة ولكن إذا لم يقم الجيش بحمايتنا وحماية أبناء طرابلس فإنّ ذلك يعني أن نحمي أنفسنا بأنفسنا
lebanon 24
01/02/2021 12:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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