20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
تحالف فايزر- بايونتيك سيسلّم 75 مليون جرعة من لقاحه إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام
Lebanon 24
01-02-2021
|
11:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
تحالف فايزر/بايونتيك يعد الاتحاد الأوروبي بـ 75 مليون جرعة لقاح إضافية بالربع الثاني
Lebanon 24
تحالف فايزر/بايونتيك يعد الاتحاد الأوروبي بـ 75 مليون جرعة لقاح إضافية بالربع الثاني
01/02/2021 12:41:42
01/02/2021 12:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعلن أنه يقترب من اتفاقية مع شركة فايزر لشراء 300 مليون جرعة لقاح
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعلن أنه يقترب من اتفاقية مع شركة فايزر لشراء 300 مليون جرعة لقاح
01/02/2021 12:41:42
01/02/2021 12:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"سانوفي" الفرنسية تعلن توجهها لانتاج 125 مليون جرعة من لقاح "فايزر" للاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
"سانوفي" الفرنسية تعلن توجهها لانتاج 125 مليون جرعة من لقاح "فايزر" للاتحاد الأوروبي
01/02/2021 12:41:42
01/02/2021 12:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"بايونتيك" و"فايزر" تقدمان طلباً للحصول على ترخيص للقاح "كوفيد-19" في الاتحاد الأوروبي (أ ف ب)
Lebanon 24
"بايونتيك" و"فايزر" تقدمان طلباً للحصول على ترخيص للقاح "كوفيد-19" في الاتحاد الأوروبي (أ ف ب)
01/02/2021 12:41:42
01/02/2021 12:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
18:50 | 2021-01-31
31/01/2021 06:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان من تعلبايا يقصدون منزل عون.. هذا ما حصل
Lebanon 24
شبان من تعلبايا يقصدون منزل عون.. هذا ما حصل
23:35 | 2021-01-31
31/01/2021 11:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميدل إيست" تلغي رحلاتها الى السعودية وفرنسا.. ومصادرها توضح لـ"لبنان 24" السبب
Lebanon 24
"الميدل إيست" تلغي رحلاتها الى السعودية وفرنسا.. ومصادرها توضح لـ"لبنان 24" السبب
14:40 | 2021-01-31
31/01/2021 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ التبانة.. عائلة بأكملها تتعرض لإطلاق نار في منزلها!
Lebanon 24
حادثة تهزّ التبانة.. عائلة بأكملها تتعرض لإطلاق نار في منزلها!
20:45 | 2021-01-31
31/01/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهزّ أسرة كرة القدم اللبنانية.. "كورونا" يغيّب محمد عواضة
Lebanon 24
فاجعة تهزّ أسرة كرة القدم اللبنانية.. "كورونا" يغيّب محمد عواضة
21:30 | 2021-01-31
31/01/2021 09:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:28 | 2021-02-01
الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالوزير السابق إلياس المر وقدّم له التعازي بوفاة والده النائب ميشال المر وأعرب عون عن أسفه لغياب النائب المرّ بعد سنوات من العمل الفاعل في الحياة السياسية
12:26 | 2021-02-01
الجامعة العربية: على إثيوبيا التعامل بعقلانية لضمان حقوق السودان ومصر في مياه النيل
12:10 | 2021-02-01
سلطنة عُمان: اشتباه مبدئي بإصابة 96 شخصا بالسلالة المتحورة من كورونا
11:12 | 2021-02-01
متظاهرون في البقاع يقيمون مسيرة على طريقة سعدنايل - تعلبايا رافعين اعلاما لبنانية وينادون "ثورة"
10:55 | 2021-02-01
غدا الثلاثاء سيعود الى بيروت اللبنانيون الـ 10 الذين كانوا موقوفين في الامارات وتم الافراج عنهم بعد وساطة اللواء إبراهيم (LBCI)
10:47 | 2021-02-01
انطلاق الحوار السياسي الليبي لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية (سكاي نيوز)
فيديو
فيديو لطفل مذيعة الطقس يفاجئها على الهواء ينتشر.. شاهدوا ردة فعلها
Lebanon 24
فيديو لطفل مذيعة الطقس يفاجئها على الهواء ينتشر.. شاهدوا ردة فعلها
12:00 | 2021-02-01
01/02/2021 12:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" ينتزع فوزاً ثميناً من "وست هام" ويرتقي للمركز الثالث! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" ينتزع فوزاً ثميناً من "وست هام" ويرتقي للمركز الثالث! (فيديو)
12:00 | 2021-02-01
01/02/2021 12:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بجريمة قتل زينة كنجو: تسجيل صوتي للزوج "الفار" يكشف سبب فعلته (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة بجريمة قتل زينة كنجو: تسجيل صوتي للزوج "الفار" يكشف سبب فعلته (فيديو)
09:50 | 2021-02-01
01/02/2021 12:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact