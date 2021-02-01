أخبار عاجلة

الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالوزير السابق إلياس المر وقدّم له التعازي بوفاة والده النائب ميشال المر وأعرب عون عن أسفه لغياب النائب المرّ بعد سنوات من العمل الفاعل في الحياة السياسية

Lebanon 24
01-02-2021 | 12:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النائب ميشال المرّ في ذمة الله.. السياسي العريق و"صانع الرؤساء"
lebanon 24
01/02/2021 15:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصيات عزت برحيل النائب ميشال المر
lebanon 24
01/02/2021 15:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة النائب ميشال المر
lebanon 24
01/02/2021 15:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فتحت جلسة تشريعية واقر القانون المقدم من النائب علي حسن خليل لإعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي مدى الحياة ثم رفعت الجلسة وانتهت (الجديد)
lebanon 24
01/02/2021 15:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:00 | 2021-02-01
14:53 | 2021-02-01
14:40 | 2021-02-01
14:37 | 2021-02-01
14:19 | 2021-02-01
14:07 | 2021-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website