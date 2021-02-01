الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالوزير السابق إلياس المر وقدّم له التعازي بوفاة والده النائب ميشال المر وأعرب عون عن أسفه لغياب النائب المرّ بعد سنوات من العمل الفاعل في الحياة السياسية

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