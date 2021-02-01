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بري: إن كتلة التنمية والتحرير إلتزمت بالاتفاق على حكومة اختصاصيين فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها وهذا المبدأ يسري على الجميع

Lebanon 24
01-02-2021 | 13:02
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خليل: ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة رئيس الجمهورية لا بل المطلوب أن نصدر قانوناً واضحاً يخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسيةً
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01/02/2021 15:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/02/2021 15:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/02/2021 15:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/02/2021 15:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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