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"الإعلام الحربي": "المقاومة الإسلامية" أسقطت صباح اليوم طائرة مسيّرة "درون" تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان

Lebanon 24
01-02-2021 | 13:29
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