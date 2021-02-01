مريض بحاجة إلى بلازما دم من فئة O+ من شخص كان قد تعافى من الكورونا.. للتبرع التوجه إلى بنك الدم في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت أو الإتصال على الرقم: 03456784

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