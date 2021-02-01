أخبار عاجلة

بايدن: نواجه أزمة اقتصادية ناجمة عن أزمة صحية ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها

Lebanon 24
01-02-2021 | 16:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا
lebanon 24
01/02/2021 20:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المنتخب جو بايدن: نحن في أزمة اقتصادية وصحية يعاني منها الملايين ولابد أن نتحرك الآن
lebanon 24
01/02/2021 20:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
جو بايدن: نحن في قلب أزمة صحية عالمية وفي حرب مستمرة مع فيروس كورونا الذي ما زال يتربص بنا
lebanon 24
01/02/2021 20:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
جو بايدن: لا نواجه الأزمة على أساس أننا من ولايات زرقاء أو حمراء بل بوصفنا أمة واحدة
lebanon 24
01/02/2021 20:34:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:33 | 2021-02-01
20:29 | 2021-02-01
20:13 | 2021-02-01
19:50 | 2021-02-01
19:47 | 2021-02-01
19:46 | 2021-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website