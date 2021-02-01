أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركي: واشنطن تراجع علاقتها مع السعودية لتضمن اتساقها مع المصالح والمبادئ الأميركية

Lebanon 24
01-02-2021 | 16:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بلينكن أكد في اتصال مع وزير الخارجية الإسرائيلي اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
01/02/2021 20:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: العقوبات الأميركية خاطئة سياسيا وقانونيا ولن نتراجع عن امتلاك منظومة إس 400 الصاروخية الروسية
lebanon 24
01/02/2021 20:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: سنتحاور مع الإدارة الأميركية حول أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار
lebanon 24
01/02/2021 20:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: سنعيد تنشيط الدبلوماسية الأميركية لتعزيز مصالحنا وقيمنا في العالم
lebanon 24
01/02/2021 20:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:33 | 2021-02-01
20:29 | 2021-02-01
20:13 | 2021-02-01
19:50 | 2021-02-01
19:47 | 2021-02-01
19:46 | 2021-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website