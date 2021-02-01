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السيسي: تنظيمات إرهابية تمددت في دولنا بدعم من قوى إقليمية وخارجية تستهدف الفوضى

Lebanon 24
01-02-2021 | 16:50
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