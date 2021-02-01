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دبلوماسيون لـ"رويترز": مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتزم بحث الوضع في ميانمار غداً الثلاثاء

Lebanon 24
01-02-2021 | 17:08
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