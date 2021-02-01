أخبار عاجلة

محتجون قطعوا الطرق المؤدية الى ساحة النور وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
01-02-2021 | 18:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المحتجون قطعوا الطرقات التي تربط منطقة التل واشارة الروكسي باتجاه ساحة النور بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة
lebanon 24
01/02/2021 20:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش استقدم فرقة من مغاوير البحر التي بدأت تنفذ انتشاراً ودوريات في محيط ساحة النور
lebanon 24
01/02/2021 20:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تستمر قوى الامن الداخلي برمي القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين حيث يصل مداها الى ساحة النور ما أجبر عدد من المتظاهرين الى التراجع
lebanon 24
01/02/2021 20:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون حاولوا قطع اوتوستراد جل الديب والجيش منعهم (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
01/02/2021 20:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:33 | 2021-02-01
20:29 | 2021-02-01
20:13 | 2021-02-01
19:50 | 2021-02-01
19:47 | 2021-02-01
19:46 | 2021-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website