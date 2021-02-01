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وزارة الدفاع الإيرانية: أجرينا تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ جديد قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء والصاروخ الجديد يعتبر الأول من نوعه الذي يطلق على مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب

Lebanon 24
01-02-2021 | 18:08
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