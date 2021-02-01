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نداء للتبرع بالدم من فئة +O للزميل للزميل المصور الصحافي مروان عساف في مستشفى عين وزين.. للتبرع التواصل على الرقم 03760845
Lebanon 24
01-02-2021
|
18:54
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المصور مروان عساف بحاجة إلى اربع وحدات دم فئة O+ بعد تعرضه لحادث ويعاني من نزيف حاد في الدماغ وهو حالياً في مستشفى عين وزين. لمن يستطيع التبرع، يرجى التواصل مع شقيقه مهيب عساف على الرقم 03760845
Lebanon 24
المصور مروان عساف بحاجة إلى اربع وحدات دم فئة O+ بعد تعرضه لحادث ويعاني من نزيف حاد في الدماغ وهو حالياً في مستشفى عين وزين. لمن يستطيع التبرع، يرجى التواصل مع شقيقه مهيب عساف على الرقم 03760845
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مريض بحاجة إلى بلازما دم من فئة O+ من شخص كان قد تعافى من الكورونا.. للتبرع التوجه إلى بنك الدم في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت أو الإتصال على الرقم: 03456784
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01/02/2021 20:36:47
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مطلوب 2 وحدات دم +A (مستعجل) في مستشفى "ألبير هيكل" – الكورة للتبرع الاتصال على الرقم 03375015
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مطلوب 2 وحدات دم +A (مستعجل) في مستشفى "ألبير هيكل" – الكورة للتبرع الاتصال على الرقم 03375015
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01/02/2021 20:36:47
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