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لبنان
إصابات "كورونا" في لبنان تنخفض بشكل بارز.. ماذا عن الوفيات؟
Lebanon 24
01-02-2021
|
19:28
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2020 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 252812 حالة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2011 ضمن المقيمين و 9 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 183263، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 3145، إذ تمّ تسجيل 63 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
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