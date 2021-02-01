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المصور مروان عساف بحاجة إلى اربع وحدات دم فئة O+ بعد تعرضه لحادث ويعاني من نزيف حاد في الدماغ وهو حالياً في مستشفى عين وزين. لمن يستطيع التبرع، يرجى التواصل مع شقيقه مهيب عساف على الرقم 03760845

Lebanon 24
01-02-2021 | 19:47
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