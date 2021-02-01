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سماع اصوات انفجارات في مزارع شبعا المحتلة ناجمة عن تدريبات للجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
01-02-2021 | 20:48
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