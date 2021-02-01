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قطع أوتوستراد الجية بالإتجاهين من قبل محتجين إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية والإعتقالات بحق ناشطين

Lebanon 24
01-02-2021 | 21:02
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