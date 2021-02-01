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اللواء عباس ابراهيم: لجبران باسيل الحق بالتدخل في عملية التشكيل فهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحزب الله لا يعرقل التأليف

Lebanon 24
01-02-2021 | 22:22
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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة وباسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً و"حزب الله" لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية
lebanon 24
02/02/2021 03:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عباس ابراهيم: لا أسعى لموقع الرئاسة الثانية وإذا رشحت لأكون رئيسا لمجلس النواب وقبل بي الثنائي الشيعي فأنا مع إلغاء الطائفية في لبنان وليس فقط الطائفية السياسية
lebanon 24
02/02/2021 03:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عباس ابراهيم: يجب التوصل لاستراتيجية دفاعية كمخرج للموضوع اللبناني على أن يكون الحل داخليا فكل الضغوط على حزب الله لم توصل لحل للسلاح ومستعد للقيام بوساطة في هذا الإطار وفي أي مسألة تخدم لبنان واستقراره
lebanon 24
02/02/2021 03:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عباس ابراهيم: لمست من جولاتي اهتماما دوليا بالشأن اللبناني لكنني أحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه ما وصلنا إليه فهو تعامل مع الدولة اللبنانية على أنها دولة حزب الله وهذا غير صحيح
lebanon 24
02/02/2021 03:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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