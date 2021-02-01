اللواء عباس ابراهيم: لا أسعى لموقع الرئاسة الثانية وإذا رشحت لأكون رئيسا لمجلس النواب وقبل بي الثنائي الشيعي فأنا مع إلغاء الطائفية في لبنان وليس فقط الطائفية السياسية

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