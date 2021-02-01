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اللواء عباس ابراهيم لـ"الحرة": أنا لا اخاف من العقوبات والبعض لم يكن يرغب بذهابي للولايات المتحدة في جولتي الأخيرة لكن "القافلة تسير "

Lebanon 24
01-02-2021 | 22:48
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