اللواء عباس ابراهيم لـ"الحرة" أدعو لتشكيل لوبي لبناني غير طائفي في الولايات المتحدة ليقف مع مصلحة لبنان فقط ونحن لا نقل كفاءة عن الاسرائيليين وهم لديهم لوبي قوي هناك

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