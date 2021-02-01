اللواء عباس ابراهيم لـ"الحرة": كنا على علم بوجود النيترات في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت والأمن العام قام بواجبه كاملاً في هذا الاطار وقام بمراسلة السلطات المعنية وهناك تحقيق قضائي سيحدد المقصر في النهاية

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