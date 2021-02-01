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الوزير حمد حسن : منذ بداية الجائحة عممنا على المستشفيات لزوم تخصيص أجنحة خاصة لمرضى الكورونا

Lebanon 24
01-02-2021 | 23:42
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