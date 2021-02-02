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الشرطة التركية تعتقل 159 خلال احتجاج على تعيين أردوغان عميدا بإحدى الجامعات

Lebanon 24
02-02-2021 | 00:08
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