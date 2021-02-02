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أخبار عاجلة
واشنطن تدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في مدن أعزاز وعفرين والباب السورية
Lebanon 24
02-02-2021
|
02:05
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