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واشنطن تعبر عن قلقها من تكرار الهجمات التي أسفرت عن مقتل 20 مدنيا سوريا بينهم أطفال

Lebanon 24
02-02-2021 | 02:06
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