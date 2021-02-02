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تردد أنّ هناك بلديات تعمد إلى إعطاء تراخيص وهمية لاستصلاح الأراضي لتغطية السطو على الأملاك العامة والأراضي المشاعية (نداء الوطن)
Lebanon 24
02-02-2021
|
04:51
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