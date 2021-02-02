نقيب الاطباء لـ "صوت لبنان": ارجح اعتماد توصية النقابة باعادة فتح البلد تدريجيا بعد الثامن من آذار مع ابقاء المقاهي والمطاعم والملاهي ودور العبادة ومراكز التجمعات مقفلة

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