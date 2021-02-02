أخبار عاجلة

حملات تعقيم وزيارة مصابين للهيئة الصحية الاسلامية في صيدا والجوار

Lebanon 24
02-02-2021 | 12:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حملات تعقيم وزيارة مصابين للهيئة الصحية الاسلامية في صيدا والجوار (صورة)
lebanon 24
02/02/2021 16:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
298 مهمة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية خلال 24 ساعة الماضية
lebanon 24
02/02/2021 16:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية جبيل: توزيع حزم تعقيم ووقاية على منازل المصابين الاكثر حاجة
lebanon 24
02/02/2021 16:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة فتح الطريق عند تقاطع ايليا في صيدا بعدما أقفله محتجون ظهرا احتجاجا على الغلاء والأوضاع المعيشية والصحية المتردية
lebanon 24
02/02/2021 16:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:33 | 2021-02-02
15:56 | 2021-02-02
15:25 | 2021-02-02
15:22 | 2021-02-02
15:12 | 2021-02-02
15:01 | 2021-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website