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وسائل إعلام إسرائيلية: الاتحاد الأوروبي أبلغ كوسوفو أنه سيقطع علاقاته بها إذا افتتحت سفارة في القدس

Lebanon 24
02-02-2021 | 12:42
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