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السلطات في ميانمار تغلق المطار الدولي في يانغون حتى الأول من حزيران (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-02-2021 | 12:53
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