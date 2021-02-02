23
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
السلطات في ميانمار تغلق المطار الدولي في يانغون حتى الأول من حزيران (سكاي نيوز)
Lebanon 24
02-02-2021
|
12:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح عزل ترامب في خطوة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح عزل ترامب في خطوة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي (سكاي نيوز)
02/02/2021 16:44:15
02/02/2021 16:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا (سكاي نيوز)
Lebanon 24
تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا (سكاي نيوز)
02/02/2021 16:44:15
02/02/2021 16:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تسجل للمرة الأولى أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
ألمانيا تسجل للمرة الأولى أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة (سكاي نيوز)
02/02/2021 16:44:15
02/02/2021 16:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان التركي يقر قانونا يعزز من قبضة السلطات على الجمعيات الأهلية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
البرلمان التركي يقر قانونا يعزز من قبضة السلطات على الجمعيات الأهلية (سكاي نيوز)
02/02/2021 16:44:15
02/02/2021 16:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام
21:36 | 2021-02-01
01/02/2021 09:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من وزير الصحة.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار جديد من وزير الصحة.. إليكم تفاصيله
19:01 | 2021-02-01
01/02/2021 07:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:57 | 2021-02-01
01/02/2021 09:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حذفها لصور زفافهما...هل انفصلت كارلا حداد عن زوجها؟
Lebanon 24
بعد حذفها لصور زفافهما...هل انفصلت كارلا حداد عن زوجها؟
23:00 | 2021-02-01
01/02/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار مؤلم" من وزير الاقتصاد
Lebanon 24
"قرار مؤلم" من وزير الاقتصاد
21:17 | 2021-02-01
01/02/2021 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:33 | 2021-02-02
وصول النائب طلال أرسلان إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
15:56 | 2021-02-02
إثيوبيا: ملتزمون بحل الأزمة مع السودان سلميا بتفعيل آليات عملية إعادة ترسيم الحدود
15:25 | 2021-02-02
القوى الأمنية تقفل مستودعاً بالشمع الاحمر.. هذا ما ضبطته بداخله (فيديو وصور)
15:22 | 2021-02-02
وصول 8 لبنانيين مفرج عنهم في الإمارات إلى مطار بيروت (الوكالة الوطنية)
15:12 | 2021-02-02
المدارس والمهنيات الرسمية في قضاء الكورة توقفت عن التعليم عن بعد التزاما بقرار هيئة تنسيق القطاع العام
15:01 | 2021-02-02
محتجون يقطعون طرقات عدة داخلية في منطقة القبة بطرابلس احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من الناشطين من قبل مخابرات الجيش
فيديو
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
Lebanon 24
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
15:00 | 2021-02-02
02/02/2021 16:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
21:00 | 2021-02-01
02/02/2021 16:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! (فيديو)
Lebanon 24
تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! (فيديو)
18:00 | 2021-02-01
02/02/2021 16:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact