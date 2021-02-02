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دياب ترأس اجتماعاً للّجنة الوزارية للبحث في موضوع ترشيد الدعم بحضور وزراء الدفاع والمال والصناعة والطاقة والصحة والزراعة والأمين العام لمجلس الوزراء

Lebanon 24
02-02-2021 | 13:39
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02/02/2021 16:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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