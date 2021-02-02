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المدارس والمهنيات الرسمية في قضاء الكورة توقفت عن التعليم عن بعد التزاما بقرار هيئة تنسيق القطاع العام

Lebanon 24
02-02-2021 | 15:12
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