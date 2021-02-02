أخبار عاجلة

إثيوبيا: ملتزمون بحل الأزمة مع السودان سلميا بتفعيل آليات عملية إعادة ترسيم الحدود

Lebanon 24
02-02-2021 | 15:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السودان يطالب بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية (العربية)
lebanon 24
02/02/2021 19:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة في السودان: ما يحدث على الحدود مع إثيوبيا هو إعادة انتشار لقواتنا داخل أراضينا
lebanon 24
02/02/2021 19:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إثيوبيا لدى السودان يغادر جوا بعد منعه من عبور الحدود برا
lebanon 24
02/02/2021 19:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس السيادة السوداني: ندعو إثيوبيا للانسحاب من منطقتين على الحدود بوسعنا استردادهما لكننا لا نرغب بالحرب
lebanon 24
02/02/2021 19:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:55 | 2021-02-02
18:49 | 2021-02-02
18:33 | 2021-02-02
18:32 | 2021-02-02
18:32 | 2021-02-02
18:29 | 2021-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website