مقتل عنصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وإصابة آخرين أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا الأميركية (روسيا اليوم)

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