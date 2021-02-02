رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اطلع من وزير الصحة العامة حمد حسن على آخر المستجدات المتعلقة بانتشار وباء كورونا، لا سيما مع اقتراب موعد وصول الجرعات الأولى من اللقاح

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